日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 11482( 10535) 9月限 427( 177) TOPIX先物 6月限 19040( 18673) 9月限98(98) 日経225ミニ 6月限171669(171669