日経平均株価 始値66363.43 高値67231.28 安値66244.84 大引け66934.33(前日比 +604.83 、 +0.91％ ) 売買高28億3394万株 (東証プライム概算) 売買代金11兆9152億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は続伸、一時6万7000円台で推移する展開 ２．米株市場の主要3指数最高値更新に追随しリスクオン