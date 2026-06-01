大阪6月限 日経225先物67080+610（+0.91％） TOPIX先物3938.5-23.5（-0.59％） 日経225先物（6月限）は前日比610円高の6万7080円で取引を終了。寄り付きは6万6250円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万6225円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。ただ、寄り付き直後につけた6万6240円を安値に上へのバイアスが強まり、前場中盤にかけて6万7000円台に乗せると、6万7240円まで上げ幅を広げる場面もみ