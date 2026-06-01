1日（月）、V.LEAGUE MEN WEST（Vリーグ男子 西地区）の大同特殊鋼知多レッドスターは中尾貞治ヘッドコーチ（57）の退任とアウトサイドヒッターの平原隆也（30）がヘッドコーチ兼選手に就任することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 2025年に就任した中尾ヘッドコーチのもとでVリーグ男子 西地区を最下位で終えていた大同特殊鋼。後任を務める平原は専修大学を卒業後