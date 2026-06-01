スターダスト☆レビューと杉山清貴＆オメガトライブの記念すべき初の対バンライブ『スターダスト☆レビュー×杉山清貴＆オメガトライブYOKOHAMA NIGHTGROOVE！アレレのぱんちょす！！』がWOWOWにて生中継されることが決定した。【写真】闘病中の林“VOH”紀勝ほか、パフォーマンス中のメンバーソロショット1981年にデビューしたスターダスト☆レビュー、1983年にデビューした杉山清貴＆オメガトライブ。ともにかつてアマチ