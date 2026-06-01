アイドルグループ・櫻坂46の谷口愛季が、6月下旬より配信されるショートドラマ『アゲコメNOTE』で主演を務めることが決定した。【写真】いつもと雰囲気が違う！役衣装で集結した櫻坂46三期生メンバー本作は、総合教育カンパニーの株式会社スプリックスが制作する、受験生を応援する「SPRIX受験応援プロジェクト」として制作されたショートドラマ。ほか、原因は自分にある。の大倉空人、米倉れいあが出演する。監修には数々の有