栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、事件を主導し国外に逃亡したとみられる男が、“指示役”の男に4000万円の報酬を提示していたとみられることが新たに分かりました。■逮捕者7人に…18歳“リクルーター”を逮捕・送検1日朝、栃木警察署に張られたブルーシート。18歳の男子高校生がその身柄を検察へと送られました。先月、栃木県上三川町で富山英子さん（69）が殺害された強盗殺人事件に関与した疑いがもたれています。この事