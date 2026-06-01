平和祈念式典の被爆者代表に決まった本村チヨ子さん＝1日午後、長崎市役所長崎市は1日、「原爆の日」の8月9日に開く平和祈念式典で「平和への誓い」を読み上げる被爆者代表を、同市の本村チヨ子さん（87）に決めたと発表した。本村さんは記者会見し「残された時間がない身だ。伝えるべきことは、伝わるまで力の限り訴えたい」と意気込みを語った。本村さんは6歳の時、爆心地から4.5キロの自宅で被爆した。長崎の被爆者団体の一