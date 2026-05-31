最初はもっとラフな接し方だったのに、最近なんだか丁寧。男性にそんな変化を感じていませんか？男性は本命相手に対して、“接し方そのもの”が自然と慎重になっていきます。その違いは、言葉や態度の細かな部分にかなり表れるものです。“言葉選び”が変わっていく男性は本命相手には、言葉を雑に使わなくなります。冗談でも傷つけないように気をつけたり、「どう伝わるかな」を自然に考えるようになるでしょう。これは“嫌われた