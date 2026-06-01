松竹は１日、歌舞伎俳優で人間国宝の七代目尾上菊五郎さん（８３）が体調不良のため、東京都中央区の歌舞伎座で上演される「六月大歌舞伎」（３〜２５日）を休演すると発表した。菊五郎さんは夜の部「華舞於河賑（はながまうおがわのにぎわい）」に出演予定だった。