今年３月１日に入籍した歌舞伎俳優・中村橋之助（３０）と妻で女優・能條愛未（３１）が５月３０日、都内のホテルで神前挙式し、結婚披露宴を開いた。媒酌人は迫本淳一・松竹会長夫妻が務め、司会は新婦と同じ乃木坂４６出身のテレビ朝日・斎藤ちはるアナウンサーが務めた。斎藤は自身のＳＮＳで３１日、「大好きな愛未の挙式に参列させていただきそして披露宴では司会を担当しました」と報告。「愛未の幸せな表情を見られて