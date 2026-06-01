台風6号は暴風域を伴いながら1日夜にかけ、沖縄本島を直撃する見込みです。九州から関東では台風が接近する前から大雨が予想され、最大限の警戒が必要です。沖縄に最接近している台風6号。道路をふさぐように横たわる大きな木は、強風で根元から倒れていました。さらに、強風にあおられた農業用ハウスはシートがはがれて骨組みがあらわになっていて、用水路も雨水で増水していました。那覇市内では消防が出動。住宅のトタン屋根が