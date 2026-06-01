嵐が、東京ドームでラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演を開催し、26年半のグループ活動を終了して一夜明けた1日、音楽などのランキングを集計するオリコンが、嵐の最新記録を発表した。通算59枚目となった最新シングル「Five」についての記録や、全アーティストで歴代1位となる通算9度のアーティスト別セールス部門トータルランキングなど、多くの金字塔を打ち立てた。▼2週連続デジタルランキング