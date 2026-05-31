「彼氏の様子がおかしい…」と違和感があるなら、スルーしない方がよいかもしれません。そこで今回は、浮気している男性がする「不自然な行動」を紹介します。｜約束のドタキャンが増える突然彼氏の残業、出張、休日出勤で約束のドタキャンが増えているなら警戒してください。「仕事」を言い訳にして浮気相手と会っている可能性があるので、ドタキャンが続くなら「急用があって…」などと突然連絡してみましょう。浮気している場合