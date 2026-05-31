「ここまで続いているんだから、私に本気のはず」と思いたいのに、現実はなかなか変わらない。不倫中、そんな苦しさを感じる女性は少なくありません。「好きならいつか行動してくれるはず」という期待が、気づかないうちに自分を苦しめることになってしまいます。“気持ちがある”と“現実を変える”は別の話優しい言葉をくれる。会えば大切にしてくれる。その気持ちに嘘はないのかもしれません。ただ、“好き”という感情と、“家