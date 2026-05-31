「夜になると、毎日同じ流れを繰り返していました」と振り返るのは、都内在住・41歳の医療事務・Kさん。夕食後にソファへ座り、スマホを見ながら寝落ち。深夜に目が覚めると、そのままアイスやお菓子を食べてしまう。そんな生活が習慣になっていたといいます。そこで見直したのは、“食べる量”ではなく、“夜の流れ”。生活導線を少し整えたことで、３ヶ月で−２kgにつながったそうです。“ソファ寝落ち→深夜つまみ食い”が毎晩