「ツヤがある方が若く見える？」「でも抜け感がないと重たく見える？」そんな風に悩んだことありませんか？2026年初夏のヘアで重要なのは、“ツヤ”と“空気感”のバランス。以前は、“ツヤ重視”か“軽さ重視”かを分けて考えることも多かったものの、今季はどちらかだけに寄せると、少し止まった印象に見えやすくなっています。今っぽく見せる鍵は、“ツヤを残しながら空気を通すこと”なのです。ツヤ重視は“整えすぎ”に見えや