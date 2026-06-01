テレ東では６月３日(水)夜６時25分～「竜と虎の大激戦」を放送します。この番組は日本全国の様々なジャンルの実力が拮抗するライバル同士をそれぞれ「竜」と「虎」に見立て、両者の大激戦を見届けるバラエティ番組となっております。第1弾は昨年末に放送され、好評の声を受けてこの度、第2弾の放送が決定しました。MCには前回に引き続き南原清隆(ウッチャンナンチャン)を迎え、ゲストには本田望結、