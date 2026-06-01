【映画鑑賞料金改定のお知らせ】 7月1日より実施予定 TOHOシネマズは、各劇場の映画鑑賞料金について7月1日鑑賞分より料金改定を実施する。 値上げは劇場運営を取り巻くコスト環境の変化を受けたもので、今後も安定的にサービスを提供すべく料金改定を行なわれる。全国一律の料金体系を見直し、立地特性や設備環境などを踏まえた料金設定になる形で、劇場によって値上げ額が異なる。