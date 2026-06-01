ドジャースは３１日（日本時間１日）、本拠地ロサンゼルスでのフィリーズ戦に９―１で快勝。２回から８回まで小刻みに毎回得点を重ね、強豪対決を２勝１敗で勝ち越した。ボディーブローのようにジワジワと相手を追い込んでいった中、４回には「７番・左翼」で先発出場していたライアン・ウォード内野手（２８）が右越えへメジャー初本塁打となるソロをズドン。マイナーで７年間過ごした苦労人が通算８打席目で大きな結果を残し