5月26日のニューヨーク株式市場では、主要株価指数であるS&P500種株価指数が過去最高値を更新しました。好調な米国株に注目が集まる一方で、日本株や宇宙関連株などを投資対象とし、過去5年間のリターンでS&P500を上回った投資信託も存在します。今回は、NISAで購入できるファンドの中から、5年リターンでS&P500超えを記録した注目の5本を紹介します。※画像はイメージS&P500のリターン(5年)を上回ったファンド5選