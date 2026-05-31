季節の変わり目に自律神経を整えて体調管理をしっかりしていきましょう。自律神経を整える方法は結局のところ規則正しい生活と言われることが多いように思います。無理をしたり頑張りすぎずに手放すものは手放してリラックスしていきましょう。それでは、あなたの生年月日から導かれる《2026年6月の運勢》を「YUKI's風水」の野口由起子がお届けします。🌼あなたの生年月日から導かれる“タイプ”を判別する方法Lacmoi（ラッ