映画『スーパーガール』の本編内で、LE SSERAFIMの楽曲「CELEBRATION」の映画オリジナルリミックスが使われることが発表された。このコラボを記念し、LE SSERAFIMのメンバーから日本のファンに向けたグリーティング映像も到着した。【動画】『スーパーガール』LE SSERAFIMグリーティング映像「CELEBRATION」は、5月22日発表されたLE SSERAFIM2作目のフルアルバム「PUREFLOW pt.1」のリード曲。映画オリジナルリミックス 「CELE