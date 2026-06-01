ダチョウ倶楽部の肥後克広と寺門ジモンが1日、都内で行われた「おたからや新CM発表会」に、純烈の酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太、お笑い芸人のキンタロー。と共に出席。ダチョウ倶楽部の伝統芸である“熱々おでん”を純烈のメンバーに伝授した。【写真】酒井に続いて白川も“熱々おでん”の洗礼が！「おたからや」は、ブランド品・貴金属・骨董品等の買取専門店。これまで「おたからや」のCMに出演していたダチョウ俱