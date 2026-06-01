「ホロライブ」所属VTuber・桃鈴ねねさんが、1日までにXのサブアカウントを更新。自身の1stソロライブチケットが転売されている状況に悲しみをあらわした。【写真】ソロライブのチケット転売に悲しむ桃鈴ねねさん7月29日に東京ガーデンシアターで行われるライブ「花咲く＊ねねねねねねねね超開花！」は、5月14日よりチケットの1次先行（抽選）がスタートしていたが、一部の当選者による転売が散見されファンの間では波紋が広が