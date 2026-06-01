『僕のワンダフル・ライフ』や『サブスタンス』などで知られるデニス・クエイドが、元妻キンバリー・バッフィントンとの間に生まれた双子の養育費支払い終了を求めて、裁判所に申し立てを行った。【写真】幼い頃のキュートな双子の姿「デニス・クエイド」フォトギャラリーPeopleによると、デニスは双子の養育費として、月額1万3750ドル（約219万円）をキンバリーに支払っていたが、2人が18歳となったことを受け、現地時間5月