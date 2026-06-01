6月1日はタレント・フィギュアスケート選手・本田望結の22歳の誕生日。21歳の1年は、ドラマ『すべての恋が終わるとしても』（テレビ朝日系）をはじめ3本のドラマ、主演した『きさらぎ駅 Re』など2本の映画が放送、公開されて大活躍だった。この記事では、本田の21歳の1年間を、本人がInstagramに投稿した写真とともに振り返っていく。【写真】本田望結、アダルトなシースルー姿に浴衣姿も！かわいいインスタをイッキ見■10kg減