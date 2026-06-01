超大作からカルト映画まで、幅広い作品に出演してきたニコラス・ケイジが、サム・ライミ監督による『スパイダーマン』（2002）のグリーンゴブリン役や、『ジム・キャリーはMr.ダマー』（1994）のオファーを断っていたことを明かした。【写真】ワイルド、FBI、囚人、天使、魔法使いも「ニコラス・ケイジ」出演作品フォトギャラリーVarietyのインタビューでニコラスは「（『スパイダーマン』の）サムと僕とですばらしいランチを