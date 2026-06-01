パンダドラゴンが、グループ初となる新メンバーオーディション「＜パンダドラゴン本気の仲間探しオーディション〜僕らの夢は止まらないッ！！〜＞の開催を発表。発表に伴い特設サイトがオープンした。ユニバーサル ミュージック移籍後、第1弾シングル「マジ☆まじない」、第2弾シングル「Winter Song 防衛隊」で2作連続のオリコン週間シングルランキング1位を獲得。今年1月には2度目となる日本武道館単独公演を成功させた彼ら。結