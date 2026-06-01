◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）６月１日「なんとかＧ１の舞台で活躍させたい子なんです」。いつにも増して田中博康調教師の声は熱を帯びていた。重賞５勝を挙げるレーベンスティール（牡６歳、美浦・田中博康厩舎、父リアルスティール）が、悲願のＧ１初制覇を目指して春のマイル王決定戦に挑む。いつもは辛口の指揮官を納得させる動きを披露した。１週前追い切りでは同レースに出走す