台風6号の接近に伴い1日は真夏日に 1日、香川県では、観測地点7地点中6地点で、岡山では16地点中8地点で30℃以上の真夏日となりました。 東かがわ市引田と多度津では最高気温が2026年で最も高く、東かがわ市引田で31.6℃、多度津で30.3℃となりました。 また、1日午後4時時点で熱中症の疑いで搬送された人は岡山県で4人、香川県で1人でした。このうち合わせて2人が中等症、1人が重症だということです。 1日のこの暑さ