俳優の杉浦太陽(45)が幼い子供達と5時間、自宅に季節限定で作ったプールで遊んだことを明かした。 【写真】自宅プールで子供達と5時間水遊び!上の子供達とはもうできない 杉浦は5月31日に更新したインスタグラムで「休日は水遊びユメは水遊びに夢中コアとプールで本気遊び5時間コースw」と第4子で三男の幸空（こあ）くんと、昨年8月に誕生した第5子の次女・夢空(ゆめあ)ちゃんと遊んだ様子。「