現地6日の米国との親善試合の起用法に言及ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は現地時間5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）を控えるなかでGKマヌエル・ノイアーの今後の起用法について語った。独紙「ビルト」は、ふくらはぎを負傷しているベテラン守護神について、指揮官のコメントを伝えている。W杯開幕が2週間後に迫るなか、チーム最年長40歳GKの回復状況について慎重な姿勢を見せている指揮官。地元放送局