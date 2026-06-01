記事ポイント桃の果肉とジュレを重ねた「ミッフィーのももパフェ」が登場さくらんぼを添えた「ミッフィーのチェリーソーダ」もラインナップミッフィーのキッチンカーで楽しめる、初夏にぴったりな限定スイーツ＆ドリンク ハウステンボスで開催される「ミッフィーバースデーマンス2026」に、ミッフィーのキッチンカー限定メニューが登場。Dick Bruna TABLEコラボに加え、桃を使ったパフェとチェリーソーダの2品が提供されてい