TBS/JNNの『戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる』と『報道特集』が優れた放送番組などに贈られるギャラクシー賞の2つの部門で受賞しました。『戦後80年プロジェクト つなぐ、つながる』では、戦後80年が経ち、太平洋戦争を体験した人が減るなかで戦争の愚かさや悲惨さを実感してもらえるようにと、去年1年間に150本以上の戦争に関する特集を全国で放送しました。また、インターネット上でも、Yahoo！ニュースやnote