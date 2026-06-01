5月31日、東京ドームで「嵐」のラストライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』が開催されました。1999年にデビューして26年半。グループ「嵐」としての活動に幕をおろしました。ラストライブでは、ムービングステージや気球など、嵐らしい演出で会場を埋め尽くしたファンに、その姿を届けました。ライブの終盤に、メンバー全員が、それぞれステージ上でファンに向けて挨拶をしました。【二宮和也さん・挨拶全文】