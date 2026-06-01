6人組ボーイグループ・TWS（SHINYU、DOHOON、YOUNGJAE、HANJIN、JIHOON、KYUNGMIN）が、8月4日にJapan 2nd Single「SODA SODA」をリリースする。それに先立って、プロモーションスケジュールが公開された。【ライブ写真】キュートすぎる！ハートからチラリとのぞくTWS ・SHINYU6月17日に「Concept Film A」、18日に「Official Photo A」、24日に「Concept Film B」、26日に「Official Photo B」を公開予定。新たなTWSのビジュ