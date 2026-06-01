将棋の羽生善治九段（55）が1日、東京・将棋会館で第74期王座戦挑戦者決定トーナメントの1回戦に臨み、糸谷哲郎九段（37）に108手で勝利した。羽生は今期初登場初勝利で8強進出。ここ2期は第72期が永瀬拓矢九段（33）、前期は伊藤匠王座（23）＝叡王との2冠＝にいずれも挑戦者決定戦で敗れている。今期こそ王座戦挑戦権獲得、そして王手をかけたままの通算100期へ。かつて19連覇という偉業を達成した得意棋戦で「3度目の正直」