女優で声優の戸田恵子が6月1日に自身のアメブロを更新。多忙のため稽古を休み、サッカー観戦で息抜きをしたことを報告した。【映像】仲間由紀恵、撮影オフショットに「女神さまだ…」などの反響この日、戸田は「今日は恵子の稽古、休むことにしました」と切り出し「昨夜ドラマ撮影終わり、バラエティ番組の打ち合わせもありで結構喋りまくり。既に頭も身体も言うことを聞かない感じでしたので」と理由を説明。「こーいう時は思