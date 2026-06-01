埼玉県川口市の住宅で「ケアマネージャーの首を切った」と110番通報があり、刺したとみられる男と女性が搬送先の病院で死亡しました。【映像】現場付近の様子捜査関係者などによりますと、午後3時すぎ、川口市飯原町の住宅で「ケアマネージャーの首を切った」と110番通報がありました。この家に住む男（60）が母親の介護で訪問した女性（63）を包丁で切り付けたということです。男も首を自ら切ったということです。2人は病