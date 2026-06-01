11日に開幕するW杯北中米大会に臨む日本代表メンバーから負傷の影響で外れたMF南野拓実（31＝モナコ）が1日までに自身のTikTokを更新。大会期間中に代表チームに同行することを報告した。南野は39秒の動画の中で「報道でご存じの方もいると思いますが、僕もアメリカに行って（代表）チームに帯同することになりました」と報告。「僕自身できることは少ないかもしれませんが、チームのために精いっぱい何か貢献できるように頑張