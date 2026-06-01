群馬・桐生市の駅前に設置されている温度計の表示は35度となっていて、6月初日のきょうも全国的に真夏のような暑さが続いています。桐生市では、全国で最も高い36度まで気温が上がり関東で2026年初の猛暑日となりました。北海道でも2026年で初めてとなる真夏日となり、津別町で33.4度、北見市で32.6度、札幌市でも30度を超えました。北見市に東京から観光で来ていた人からは、「東京より暑いというのがびっくり」「冬用の服で来て