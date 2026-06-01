NPB(日本野球機構)は1日、2027年のプロ野球の開幕日程を発表。両リーグともに3月26日(金)が開幕日となりました。来シーズンの開幕カードや日程などは後日発表となります。今シーズンのプロ野球は、3月27日(金)に開幕しました。パ・リーグの開幕戦は全試合が18時半にスタート。セ・リーグでは広島対中日(マツダスタジアム)が午後6時、巨人対阪神(東京ドーム)が午後6時15分、DeNA対ヤクルト(横浜スタジアム)が午後6時30分と、15分ズ