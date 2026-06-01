写真と全然違う…！『たれ耳の子犬』だったのに、実際のわんこはもはや別犬！？「フェネック？ｗ」「いぬ版ダンボ」「いずれ羽ばたきそう」といった、驚きと爆笑の声が相次いで寄せられ、話題の投稿は162万回再生を突破しています。 【動画：プロフィールでは『たれ耳』の子犬→実際の姿を見てみたら…まるで別犬？『衝撃の光景』】 写真と全然違う子犬…！？ TikTokアカウント「gullwing_gull」の投稿者さんは、お