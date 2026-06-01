ちょっぴり過保護で優しいワンコは、1日中赤ちゃんのことを見守っていて…？ワンコと赤ちゃんの愛に溢れた日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で30万7000回再生を突破。「可愛い」「癒される」「涙が出るほど素敵」「全てが尊すぎて何回も見てしまう」といった声が寄せられています。 【動画：生まれたばかりの赤ちゃん→心配した犬が、いつもそばで見守っていて…尊すぎる『過保護な光景』】 ワンコと赤ちゃんの1日 You