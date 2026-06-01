Suchmosのライブツアー『The Blow Your Mind TOUR 2026』大阪公演が、2026年5月26日・27日にZepp Osaka Baysideで行われた。Suchmosは2021年2月に「修行の時期を迎えるため」として活動休止を発表。3年8カ月の沈黙を経て2024年10月に再始動を発表し、2025年6月21日の横浜アリーナ公演で5年8カ月ぶりの単独有観客公演を行った。再始動後はサポートを務めてきた山本連が、2026年2月にベーシストとして正式