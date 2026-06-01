楽天は、楽天市場で「楽天スーパーSALE」を6月4日20時～11日1時59分に開催する。楽天モバイルユーザーの場合、6月3日20時から対象となる。 期間中、エントリーのうえ、1ショップあたり合計1000円以上購入すると、購入ショップ数に応じてポイント倍率が最大10倍まで増えるキャンペーンが実施される。買いまわりによる期間限定ポイントの獲得上限は1万ポイント。 「ス}