北海道警察は2026年5月31日、札幌の会社「M’s」を経営する武藤健太郎容疑者（42）と旭川市の無職・谷勇輝容疑者（38）ら男女6人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。6人は共謀の上、2024年1月から6月までの間、谷容疑者が統合失調症を患ったと偽って旭川市内の精神病院に入院させるなどして、あらかじめ契約していた生命保険会社に入院給付金を請求し、約120万円をだまし取った疑いがもたれています。警察は6人の認否を明らか