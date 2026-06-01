「日本一丸」をキーワードに、森保監督はW杯での優勝を語った(C)Getty Imagesブラジル、イングランドを破った地力「ワールドカップに向けて優勝を目指して、いい準備をして世界に挑みたいと思います。世界一を取るのは簡単なことではないと、我々自身もサポーターの皆さんもわかっていると思います。しかしながら、日本一丸のエールをより多くの日本人の方から送っていただければ、目標を達成できると信じています」5月31日に国