人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年6月2日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）大事なものを紛失しそう。スマホ、カードには十分注意を。11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）がむしゃらな振る舞いはトラブルのもと。落ち着いたテンションを意識して。10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生ま